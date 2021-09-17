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Сивохо запропонував ввести електронне голосування на виборах для жителів "ЛДНР"

  49   0 17.09.2021, 11:14 | Новости, Политика
Сивохо запропонував ввести електронне голосування на виборах для жителів "ЛДНР"

Сивохо каже, що в ОРДЛО розчаровані в Укріані / скріншот

Керівник "Національної платформи примирення і єдності", екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо запропонував дозволити жителям окупованого Донбасу брати участь в українських виборах і як приклад навів електронне голосування.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, інформує з посиланям на УНІАН.

Говорячи про російські вибори, до яких залучають жителів ОРДЛО, Сивохо повідомив про випадки примусу людей до участі в голосуванні. І зазначив про необхідність участі жителів окупованого Донбасу у виборах, які проводить Україна.

"Я вважаю, що ми просто втрачали можливість залучати наших людей там до голосування. І зараз, коли ми всі такі "цифрові", можна було б вже хоча б за останні два роки придумати якийсь електронний спосіб голосування", - сказав Сивохо.

"Щоб вони [жителі ОРДЛО] не забували, що вони частина України. Тому що всі останні наші заяви тільки їх відштовхують", - додав він.

Також Сивохо заявив, що отримує від жителів ОРДЛО сигнали про розчарування в Україні. 

Вибори до Держдуми РФ для жителів ОРДЛО

  • Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.
  • МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловив рішучий протест діям окупантів. 
  • За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.
  • 8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.
  • Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

УНІАН

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