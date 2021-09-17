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Магучих подтвердила, что для спортсменов разработали инструкции после скандала с Ласицкене

  9   0 17.09.2021, 11:57 | Новости, Спорт
Магучих подтвердила, что для спортсменов разработали инструкции после скандала с Ласицкене

Фото: Instagram Марии Ласицкене | Совместное фото Магучих и Ласицкене

Спортсменка тяжело переживала критику из-за фотографии с капитаном ВС РФ, а тренер настраивал легкоатлетку абстрагироваться от реакции соцсетей.

 

Легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх, рассказала об инструкциях для украинских спортсменов, которые появились после скандала в Токио. Об этом спортсменка заявила в интервью "Информатору", пишет Фокус.

Журналист напомнил, что украинские СМИ пристально следят за Ярославой Магучих, с кем именно она фотографируется после соревнований, вспоминая инцидент с Марией Ласицкене в Токио.

"Кажется, это такое нивелирование триумфа наших спортсменов, которые редко сейчас завоевывают какие-то награды. Более внимательно СМИ смотрят не на то, впервые украинская спортсменка вышла и завоевала награду. А с кем же она там встала, села и съела бутерброд. Тяжело это?", - задала вопрос ведущая эфира.

По словам Ярославы Магучих, ей было эмоционально тяжело из-за внимания СМИ и реакции на скандал с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Спортсменка призналась, что тренер настраивала ее, чтобы она абстрагировалась от критики и более спокойно на нее реагировала.

"Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это. Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки", - заявила Ярослава Магучих в эфире.

Собеседница отметила, что спорт - большая политика каждого государства, и поинтересовалась, появились ли у спортсменов какие-то инструкции как себя вести на соревнованиях после скандала с россиянкой Марией Ласицкене, которая является действующим капитаном Вооруженных сил РФ.

"Есть такое, конечно, появились (инструкции - ред.), но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", - подытожила Магучих в интервью.

Ярослава Магучих про скандал с Марией Ласицкене в Токио

Ранее Фокус рассказывал про громкий скандал на Олимпиаде-2020. Украинка Ярослава Магучих поздравила с победой свою соперницу, российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене, обняв ее перед камерами и обернув в украинский флаг. Соцсети раскритиковали Магучих, которая является сержантом ВСУ, поскольку россиянка Мария Ласицкене выступала доверенным лицом Владимира Путина и служит в рядах Вооруженных сил РФ.

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