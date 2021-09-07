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На шахті "Червоний партизан" в ОРЛО обірвалася кліть із шахтарями, загинули 9 гірників (відео)

  54   0 07.09.2021, 08:55 | Новости, Происшествия
На шахті "Червоний партизан" в ОРЛО обірвалася кліть із шахтарями, загинули 9 гірників (відео)

Аварія на шахті Червоний партизан

В окупованій Вознесенівці (колишній Червонопартизанськ) загинули дев'ять шахтарів унаслідок обриву каната кліті на території шахти "Червоний партизан".

Про це повідомляє підконтрольне бойовикам "МНС", інформує Фокус.

Трагедія сталася ввечері 6 вересня.

На території шахти "Червоний партизан", що входить у "Шахтоуправління Червонопартизанське", під час спуску обірвався канат кліті, яка перевозила гірників на робочі місця. Спершу підконтрольне окупантам міністерство повідомляло про декілька жертв і постраждалих, не уточнюючи точну кількість загиблих.

"Наразі на шахті працюють співробітники воєнізованих гірничорятувальних загонів МНС ЛНР, фахівці медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я. Виробляється деблокування гірників. Також організований штаб із ліквідації аварії", - говорилося в повідомленні.

Пізніше агентство Інтерфакс, посилаючись на свої джерела на окупованій території, повідомило, що внаслідок обриву каната кліті загинули 9 шахтарів, а на момент трагедії в ній знаходилися 25 гірників.

"Унаслідок аварії загинули, попередньо, дев'ять осіб. Інформації щодо інших захоплених у кліті поки немає", - додало обізнане джерело.

Російське видання Известия також опублікувало відео з місця аварії на шахті "Червоний партизан". На кадрах видно кілька службових автомобілів рятувальних служб, що беруть участь в операції з ліквідації наслідків НП і деблокування вижилих шахтарів.

 

У забороненій соцмережі "Однокласники" в співтоваристві "Я люблю Ростов" розповідають, що аварія на шахті "Червоний партизан" сталася у вечірню зміну 6 вересня в той момент, коли шахтарі вже поверталися зі зміни на поверхню. За наявними даними, двом вижилим гірникам відірвало кінцівки.

"У місті працює тривожна сирена. До місця НП з'їжджаються рятувальники і правоохоронці. Двом із шахтарів відірвало кінцівки. У цей час якраз закінчила роботу зміна Чувілова і Кожум'яки", - сказано в повідомленні.

Раніше Фокус розповідав про вибух на шахті в Донецькій області. 31 липня на "Шахтоуправління Покровське" прогримів вибух, унаслідок чого загинув один гірник, ще дев'ять отримали різні травми й опіки.

Фокус

 

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