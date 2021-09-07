80-річний король футболу Пеле переніс операцію з видалення пухлини

Фото: РИА Новости Пеле видалили пухлину в товстій кишці

Колишній гравець збірної Бразилії з футболу, триразовий чемпіон світу Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насименту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Новоутворення було виявлено лікарями під час тестів.

Про це бразилець повідомив у своєму Instagram, інформує Фокус.

"Друзі, спасибі вам велике за добрі повідомлення. Я дякую Богові за те, що почуваюся дуже добре, і за те, що він дозволив доктору Фабіо і доктору Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи я переніс операцію з видалення підозрілого новоутворення в правій частині товстої кишки. Під час тестів, про які я згадував минулого тижня, була виявлена пухлина", - написав Пеле.

Також колишній футболіст додав, що "зустріне цей матч із посмішкою на обличчі", з великою часткою оптимізму і радості за те, що він "може жити, будучи оточеним любов'ю своєї сім'ї і близьких".

Фокус