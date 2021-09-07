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Си Цзиньпин пытается полностью изменить социальный строй Китая – Financial Times

  10   0 07.09.2021, 07:59 | Новости, Мир
Си Цзиньпин пытается полностью изменить социальный строй Китая – Financial Times

Ряд новых нормативных актов и обновлений политики, наблюдавшееся в Китае в последние недели, похоже, мотивированы тем, что Пекин называет "изменениями века". Это все закодировано под идеей роста Китая и относительного упадка западной мощи, в частности США.

Нестабильность, которую может спровоцировать такой сдвиг в глобальном порядке, заставила Пекин заранее думать о возрастании путем устранения внутренних и внешних уязвимых мест, пишет Financial Times, інформє UAINFO.org з посиланням на ZN.UA.

Иногда риторика политики звучала как взрыв из революционного прошлого Китая. Недавно, например, китайский лидер Си Цзиньпин призвал к "борьбе" в своей речи.

"Невозможно ожидать мирной жизни без борьбы. Мы должны поддерживать суверенитет, безопасность и интересы Китая с беспрецедентной решимостью", - сказал он.

Похоже, идея заключается в продвижении нескольких целей одновременно, некоторые из них «скрытые», а другие - нет. Выступая за "общее процветание" Пекин сигнализирует о кампании против социального неравенства.

Также Китай стремится уменьшить зависимость от внешних рынков. Пропагандируя семейные ценности, Пекин надеется, что женщины решат родить больше детей. Атакуя репетиторские центры и запрещая школьникам долго играть в видеоигры, Пекин хочет облегчить финансовый и эмоциональный стресс для семей.

Некоторые решения действительно эффективны. Отказ от противоречивой политики сверхурочной работы, согласно которой многие работники технического сектора работают с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю, свидетельствует о том, что Пекин действительно намерен улучшить судьбу огромной когорты работников с низкими доходами. Ограничение работы репетиторских центров частично может уменьшить хронический стресс для миллионов детей.

Реакция на некоторые инициативы Пекина пока неоднозначна. Китайский технологический гигант Alibaba пообещал до 2025 года инвестировать 15,5 млн долларов в экономическое и социальное развитие для поддержания порядка дня "совместного процветания" Пекина. Обещанная сумма соответствовала аналогичным обязательствам конкурента компании Tencent.

Но есть и опасность. Призывы к "борьбе" в сочетании с характером политики в стиле предвыборной кампании, могли бы закрыть обоснованные дебаты и подтолкнуть чиновников к пустым проявлениям лояльности, что со временем ухудшает качество политических решений.

Некоторые решения уже выглядят упрощенными. Правило, которое ограничивает время для видеоигр тремя часами в неделю для школьников, может быть трудным для реализации. Авторитет правительства будет падать, когда массовое непослушание остается без контроля.

Больший риск заключается в том, что в различных сферах давления против технологического сектора воспитывается предубеждение в отношении частного предпринимательства. Почти все технологические компании - такие как Alibaba, Tencent, Meituan, Didi и другие - которые попали под регуляторный контроль в последние недели, находятся в частной собственности.

Подход к политике, ориентированный на предвыборную кампанию, может легко перерасти в радикализм. Например, перераспределения богатства в Китае легче достичь законодательством, которое меняет налоговый кодекс. Сбор налога на продажу имущества, наследство и некоторые другие «признаки» богатства будет считаться прозрачным и справедливым. Это путь, по которому Пекин все еще может пойти.

Похоже, что Си Цзиньпин намерен изменить «социальный договор» Китая. Власти хотят достичь социального равенства. В конечном итоге это может быть полезным для примерно 600 млн китайцев, живущих за счет низкой зарплаты. Но если радикализм разрушит такие добрые намерения, Китай столкнется с темным будущим, резюмирует издание.

ZN.UA

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