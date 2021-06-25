В Чехии пронесся торнадо: 5 погибших, более 200 пострадавших. Населенные пункты сравняло с землей. ВИДЕО

На юго-востоке Чехии пронесся мощный торнадо, вследствие чего погибли по меньшей мере 5 человек и более 200 пострадали. Смерч выкорчевал деревья и опрокидывал машины, пострадали десятки домов.

Об этом пишут BBC и DW, информирует UAINFO.org.

Во время непогоды скорость ветра достигала 219 км/ч. Кроме того, регион пострадал от града ㅡ по словам местных жителей, градины были размером с теннисный мяч.

Глава Южной Моравии Ян Грол сказал, что это было похоже на «ад на земле». Так, на 25-километровом участке дороги от города Бржецлав до города Годонин пострадали села.

Непогода фактически сравняла с землей часть города Годонин и близлежащих сел: Лужицы, Грушки, Моравская-Нова-Вес и Микулчице. Глава поселка Грушки Марек Бабиш заявил, что торнадо уничтожил половину этого населенного пункта.

Как отмечает «Радио Прага», сейчас в пострадавших населенных пунктах работают спасатели. Им на помощь прибыли бригады из других регионов и стран. В частности, Австрия направила два десятка карет скорой помощи и два спасательных вертолета, а Словакия ㅡ семь машин скорой помощи.

Кроме того, правоохранители направили в пострадавшую область 200 полицейских качестве подкрепления на случай необходимости.

Представительница службы скорой помощи Гедвика Кропачкова сообщила журналистам, что вследствие непогоды погибло несколько человек, однако точное их количество пока неизвестно. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, и еще более 200 пострадали.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис сообщил, что данных о погибших или пострадавших гражданах Украины нет.

Граждан, которые могли пострадать вследствие стихийного бедствия и нуждаются в помощи, он призвал звонить на горячую линию Консульства Украины в Брно по телефону: +420722949376или Консульский отдел Посольства в Праге: +420602224938