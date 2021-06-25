Новий поворот еволюції? На Близькому Сході виявили раніше невідомий тип стародавньої людини

Кістки людини з Нешер Рамла (Фото: Avi Levin and Ilan Theiler, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University)

Археологи з'ясували, що понад 120 000 років тому в Леванті Homo sapiens жили пліч-о-пліч з древньою людиною, про яку вчені не підозрювали - до сих пір.

Вчені з Ізраїлю встановили це за фрагментами стародавнього черепа, щелепних кісток і зубів, які, здається, підходять як неандертальцю, так і Homo sapiens, але не належать ні тому, ні іншому, інформує НВ.

Цей нещодавно виявлений тип гомінін міг бути предком популяцій неандертальців в Європі, відповідаючи на загадку того, як ці популяції отримали ДНК H. sapiens до їх прибуття в ці регіони. Вони також є предками архаїчних популяцій Homo в Азії.

Археологи назвали нову стародавню людину людиною з Нешер Рамла (Homo Nesher Ramla) на честь археологічних розкопок в Ізраїлі, де були виявлені кістки.

«Відкриття нового типу Homo має велике наукове значення. Це дозволяє нам по-новому осмислити раніше знайдені людські скам'янілості, додати ще один фрагмент до загадки людської еволюції і зрозуміти міграції людей і їхніх предків», - сказав антрополог Ісраель Гершковіц з Тель-Авівського університету в Ізраїлі, провідний автор статті з описом кісток.

«Навіть незважаючи на те, що вони жили так давно, в кінці середнього плейстоцену (474 000 -130 000 років тому) Homo Nesher Ramla можуть розповісти нам захоплюючу історію, що розкриває багато про еволюцію і спосіб життя їх нащадків», - додав учений.

Останки були викопані на глибині близько 8 метрів під землею на території Нешер Рамла під відкритим небом. Там археологи знайшли безліч скам'янілостей - в основному кісток тварин, але також і деякі кам'яні знаряддя праці, а також деякі інтригуючі фрагменти стародавніх людських кісток.

Вони складалися з тім'яних кісток - верхньої і бічних сторін черепа - і майже повної нижньої щелепи, включаючи повний корінний зуб і більшу частину коренів зубів. Дослідники датують ці рештки 140000-120 000 років тому.

Віртуальна реконструкція, аналіз і порівняння цих кісток з іншими викопними кістками гомінін виявили дещо цікаве. Нижня щелепа і зуби більше були схожі на щелепи і зуби неандертальців, але тім'яні кістки були більше схожі на кістки архаїчного Homo.

Крім того, реконструйований череп сильно відрізнявся від черепа H. sapiens, з більшими зубами, іншою будовою черепа і відсутністю підборіддя. За словами дослідників, після прибуття H. sapiens 200 000 років тому ці два типи людей жили в Леванті близько 100 000 років.

«Це видатне відкриття. Ми ніколи не припускали, що поряд з H. sapiens, архаїчний Homo бродив по цій території так пізно в історії людства», - сказав археолог Йосі Зайднер з Єврейського університету Єрусалиму в Ізраїлі, провідний автор другої статті, яка описує культурний контекст цього відкриття.

«Археологічні знахідки, пов'язані зі скам'янілостями людини, показують, що Homo Nesher Ramla мав передові технології виробництва кам'яних знарядь і, швидше за все, взаємодіяв з місцевими H. sapiens», - додав Йосі Зайднер.

Кістки не дали ДНК, яка дозволила б більш точно визначити людину з Нешер Рамла, але дослідники вважають, що їх відкриття має важливе значення для нашого розуміння виникнення та міграції гомінін. Оскільки Левант з'єднує Азію, Африку і Середземномор'я, люди, що мігрують між цими регіонами, могли б пройти через нього.

«Наші результати припускають, що знамениті неандертальці Західної Європи - це всього лише залишки набагато більшої популяції, яка жила тут, в Леванті, а не навпаки», - сказав Гершковіц.

НВ