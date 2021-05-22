В ДТП на трассе Киев - Одесса погибли два человека

Поздним вечером 21 мая в Киевской области на участке трассы Киев - Одесса произошло ДТП. Столкнулись автомобили Chevrolet и Mercedes. В результате лишились жизни двое людей. Один человек госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Chevrolet погибли на месте. Другой водитель с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") УК Украины.