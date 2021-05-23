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Lamborghini начнет выпускать электромобили к 2030 году

  5   0 23.05.2021, 00:08 | Новости, Авто
Lamborghini начнет выпускать электромобили к 2030 году

Компания Lamborghini планирует начать серийное производство своего первого электромобиля к 2030 году. Такая цель содержится в стратегии развития итальянской компании под названием Direzione Cor Tauri, которую представил Стефан Винкельман.

По его словам, работы над электромобилем специалисты Lamborghini уже начали. Это будет, скорее всего, двухдверный четырехместный GT (grand tourer). Однако, боссы итальянской компании пока еще не приняли окончательное решение, какой тип кузова будет у их первого электромобиля. Также пока не известна мощность его электрической силовой установки и возможный запас хода.

По словам Винкельмана, окончательное решение по главным характеристикам первого электромобиля Lamborghini будет принято в 2022 году. Многое, видимо, будет зависеть от того, какие платформы итальянкой компании сможет предложить Volkswagen Group.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2025 году Lamborghini выпустит сразу несколько новых гибридных моделей. Это будут гибридные версии уже существующих моделей.

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