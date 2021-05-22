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Друзья Канье Уэста рассказали о его семейной жизни с Ким Кардашьян

  20   0 22.05.2021, 22:04 | Новости, Культура
Друзья Канье Уэста рассказали о его семейной жизни с Ким Кардашьян

Пара продолжает порождать слухи.

Инсайдеры утверждают, что Канье ни при каких обстоятельствах не намерен воссоединяться с матерью своих детей, поскольку во время семейной жизни «она обращалась с ним, как с грязью», передает Фокус.

Американский рэпер Канье Уэст, который сейчас разводится со своей женой Ким Кардашьян, признался друзьям, что этот брак дался ему очень тяжело.

По словам источников, знакомых с музыкантом, чем больше Уэст размышляет о своей семейной жизни, тем больше понимает, что «это был ад на земле», а виной всему - одержимость Ким славой.

«Канье сожалеет о том, что оставался здесь так долго, поскольку Кардашьян годами обращалась с ним, как с грязью. Ему явно надоел мир, в котором они с Кардашьян жили. Вся семья Кардашьян постоянно окружена драмой, и он злится на себя за то, что застрял в этом нелепом мире», - отметил один из инсайдеров.

Источник даже утверждает, что знает изнутри об их сексуальной жизни.

«Канье находит иронию в том, что имидж Ким основан на ее внешности и сексуальности, хотя она не была так хороша в постели», - рассказал он. Теперь, по его словам, Канье рад, что покончил с этим браком и начал жизнь с чистого листа. В дальнейшем он ни при каких обстоятельствах не собирается воссоединяться с матерью своих детей.

Интерес к разводу этой пары со стороны СМИ не утихает. Так, недавно таблоид Life & Style сообщил, что Уэст пытался вернуть подарки на 50 миллионов долларов, которые он купил для Кардашьян. А сайт The Heat написал, что Ким на фоне бракоразводного процесса решила усыновить ребенка. В свою очередь The Sun утверждает, что Кардашьян пытается вернуть Уэста с помощью ярких фотографий в Instagram.

Что касается самой пары, то ни Ким, ни Канье никаких официальных заявлений для прессы так и не сделали, как и не стали объяснять конкретные причины своего развода.

Тем временем Кардашьян, которая вот-вот станет свободной, похоже, не собирается долго быть одинокой. Модель и звезда телешоу семейного телешоу, а также репортер CNN Ван Джонс оказались на первых страницах таблоидов из-за слухов об их отношениях.

Ким и Ван знакомы уже давно. Они неоднократно встречались на вечеринках, а также она четыре года стажировалась на позиции юриста в его организации #cut50.

Фото LiKE in UA

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