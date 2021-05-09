Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

"Барселона" считает, что Неймар использовал клуб, - RAC1

16:37

В Краматорске произошло ЧП на аттракционе (видео)

16:01

Вакцинированных людей в Германии освободили от ограничений

15:38

Полиция рассказала о нарушениях на День памяти

15:02

В Индии паралельно с коронавирусом начинается эпидемия еще одной болезни

14:30

Во Флориде устроили стрельбу в торговом центре, есть пострадавшие

14:03

В Одессе произошла массовая драка из-за символики (видео)

13:31

В жутком ДТП в Житомирской области погибли два человека

13:01

Чарло готов подняться в весе и отказаться от чемпионского пояса ради боя с Канело

12:32

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента

12:05

Путин пригрозил странам "с агрессивными планами"

11:33

"Шахтер" упал ниже дна, - Кривцов

11:06

Военные США задержали судно с партией российского оружия

10:34

Пограничники США и Украины провели учения в Черном море

10:07

Взрыв в карьере на юге Индии унес десять жизней

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Краматорске произошло ЧП на аттракционе (видео)

  15   0 09.05.2021, 16:37 | Новости, Видео, Происшествия
В Краматорске произошло ЧП на аттракционе (видео)

Посетительница при падении вниз на скорости ударилась о металлические ступеньки, которые забыл убрать оператор аттракциона.

В парке Краматорска 8 мая произошел несчастный случай: по халатности оператора аттракциона, произошло столкновение пассажиров с ступенями. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Краматорск 24 и опубликовал соответствующее видео, на котором видно, что потерпевшей после инцидента вызвали скорую.

"8 мая в 19:00 в Юбилейном парке произошел несчастный случай. Из-за халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические ступеньки под аттракционом, ногам страшно представить что. Вызвали полицию и скорую помощь - ждем дальнейших решений!!!", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что высота аттракциона составляет 30 метров. 

В пресс-службе полиции сообщили о том, что идет разбирательство по данному факту - "халатность или случайность будет установлено в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства по охране труда)".

Как сообщает издание, администрация парка заявила, что несчастный случай произошел на аттракционе частного предпринимателя, который арендует площадку на территории парка и родители пострадавшей девушки ему никаких претензий не предъявили. Более того, администрация парка добавила, что аттракцион после проверки полицией продолжает работать. 

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (271)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]