Вакцинированных людей в Германии освободили от ограничений

Люди, получившие прививку от коронавируса, не обязаны соблюдать ограничения по числу контактов, а также их больше не касается теперь комендантский час.

Вакцинированные против COVID-19 граждане Германии с 9 мая освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, действующих в стране в качестве меры безопасности, сообщает tagesschau.de.

Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается теперь комендантский час. В парикмахерских и других сервисах им больше не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан теперь не нужно будет отбывать обязательный карантин, только если они возвращаются не из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.

Тем не менее, вступающие в силу правила не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.