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Алексей Кущ: Инфляция имени Зеленского

  9   0 07.12.2021, 09:02 | Новости, Экономика
Алексей Кущ: Инфляция имени Зеленского

"Все страны с высокой динамикой роста проходили так называемый отрезок инфляционного ускорения в рамках концепции "большого толчка" американского экономиста Ростоу. По другому и быть не могло: если твоя страна проводит мобилизацию средств с целью реиндустриализации или инфраструктурного обновления, повышенный спрос на ресурсы, рождает рост цен", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет экономист Алексей Кущ, информирует UAINFO.org.  

"Только в этих странах, инфляция была целевая, мультипликативная: деньги идут в кластеры роста с высоким эффектом мультипликации, когда одна гривна, вложенная в экономику приводит к 4-5 гривнам дополнительного ВВП.

В итоге ты получаешь новый, обновленный профиль экономики, способный за счет генерирования высокого уровня добавочной стоимости поглощать "импортную", ресурсную инфляцию мировых рынков.

И за счет качественного изменения потребительских расходов, минимизируется внутренняя инфляция.

Здесь простая математика.

Для кого рост цен на продукты будет более существенен: для тех у кого в потребкорзине они составляют 50% или для тех, у кого 10%?

Простые истины, которые я пытаюсь донести и которые напрочь не воспринимаются в НБУ.

НБУ в Украине якобы таргетирует инфляцию. Почему "якобы"? А потому, что на деле он проводит вопиющие проинфляционные действия, например, выдавая рефинансирование под залог облигаций Укравтодора, компании, которая не имеет собственных доходов и потенциальный банкрот.

Да, там есть гарантии государства, но это же чистый "схематоз":

Укравтодор продает на миллиарды гривен облигации государственному Укрэксимбанку, тот, в свою очередь, передает их в залог НБУ под выданный оным рефинанс.

А все потому, что президент может позвонить главе правления госбанка и сказать: "Жень, послушайте меня...".

Это и есть инфляционная модель, созданная "криворожским землячеством" в рамках "трускавецкого консенсуса".

На начало декабря, остаток задолженности коммерческих банков по рефинансированию НБУ составил почти 91 млрд. грн., в то время, как на начало года он равнялся 61 млрд.

Чистый прирост за год почти 50%. Финансовые аппетиты власти растут.

Рефинансирование НБУ выделялось комбанкам на срок до пяти лет, только эти деньги не пошли в экономику в виде "длинных" кредитов на капитальные инвестиции.

Как следствие - денежная масса в 2020-м выросла на 28,6%.

Конечно, можно сказать, что денежные агрегаты росли и в других странах, только там они "набухали" за счет помощи правительства, выплаченной домохозяйствам и малому бизнесу.

А у нас - за счет кредитования дорожного строительства.

Когда каждая вторая гривна уходила в Беларусь и РФ за битум и в Турцию и Китай за оборудование и оплату рабочих, помогая этим странам преодолевать кризис.

НБУ как банк-Супермен помогал другим странам, создавая эффект мультипликатора у них, а не у себя.

Именно поэтому на выходе из кризиса Турция и Китай получат рост ВВП выше 5%, а Украина - дырку от бублика в виде жалких 3%...

Наибольший эффект мультипликатора в Украине наблюдался бы при инвестировании средств в критическую инфраструктуру городов и системную инфраструктуру страны: водопроводы, тепловые сети, канализация, железная дорога, энергетика.

Здесь хотя бы можно дать заказ нашим предприятиям - флагманам экономики, которые заплатят зарплату своим рабочим, перечислят налоги в бюджет.

Создав инфраструктурный толчок в развитии страны, мы могли бы получить рост на уроне 5%+, который нам необходим для преодоления бедности и выхода из кризиса.

И для спасения ошметков национальной промышленности.

Но это сложно и нужно напрягать мозги, улучшая качество убитой, еще советской инфраструктуры украинских городов, то есть, помогая местным властям, где "Слуги" уже не сформировали "монокоалиции" на местах...

Легче закатать в асфальт. Кроме того, президент, строящий новую канализацию, выглядит не так няшно как президент - автодорожник. Но власть, выбирающая между экономическим замедлением или инфляцией, получит и инфляцию, и экономическое замедление, что и произошло в Украине.

Нет ни динамичного роста, ни низкой инфляции. Зато местами появились хорошие дороги. До следующей весны. А вдоль дороги, "нужники" стоят".

Ведь 30% населенных пунктов в Украине до сих пор не имеют централизованной канализации. А те, что имеют - получили ее  во времена советского прошлого. Азия-с, господа...", - завершает экономист.

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