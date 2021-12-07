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США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

  34   0 07.12.2021, 08:03 | Статьи, Политика
США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

Якщо Росія вторгнеться в Україну, США і Європа запровадять найгірші економічні санкції, які коли-небудь були вводилися проти Москви.

У США обмірковують запровадження широкого пакету санкцій проти Росії, спрямованих стримування президента Росії Володимира Путіна від початку вторгнення в Україну.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями, інформує UAINFO.org.

Санкції можуть ввести проти найближчого оточення Путіна, російських енергетичних компаній, банків і російського суверенного боргу. Також розглядається відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки по всьому світу, і від якої Росія залишається сильно залежною.

Під санкції можуть потрапити також російські олігархи. Їм планується обмежити можливість подорожувати і відрізати доступ до американських банківських і кредитних систем.

CNN зазначає, що якихось остаточних рішень щодо запровадження санкцій ще не ухвалено, адже адміністрація Байдена веде переговори з європейськими партнерами, багато з яких мають більш тісні економічні відносини з Росією, для координації дій.

"Ми зібрали до біса жорсткий пакет (санкцій, - ред.)", - сказав американський чиновник і попередив Росію, що якщо вона вторгнеться в Україну, США і Європа спільно введуть найгірші економічні санкції, які коли-небудь були запроваджені проти Москви.

Водночас, за словами високопоставленого американського чиновника, є побоювання, що Росія спробує помститися у відповідь на такі заходи шляхом стримування енерговиробництва.

Переклад - Уніан

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