Виктория Смеюха раскрыла подробности распада “НеАнгелов” (видео)

Распад группы был сильным ударом для певицы.

Известная украинская певица Виктория Смеюха в интервью программе «Зірковий шлях»

заявила, что решение о прекращении работы группы «НеАнгелы» было принято продюсером Юрием Никитиным, передают Факты.

«Я хочу подчеркнуть, что это решение принял Юра. Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. В тот день когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом», - вспоминает она.

По словам Смеюхи, распад группы был сильным ударом для нее.

«Стрессовое состояние, которое я испытывала в этот период, я его никогда в жизни не испытывала и надеюсь больше никогда не испытаю», - рассказала певица.

Напомним, что коллектив «НеАнгелов» неожиданно для всех распался после 15 лет совместной работы. Поклонники были расстроены, узнав такую новость.

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