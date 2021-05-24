Geely разрабатывает электромобиль с дверями в стиле Lambo

Фотошпионы разместили в Сети фотографии нового китайского электромобиля Zeekr 001, который разрабатывает компания Geely. Этот электрокар получит двери в стиле Lamborghini.

Zeekr 001 создан на базе концепта Lynk & Co Zero. Он не только изменил название, но и получил некоторые изменения по сравнению с концептом.

Боссы компании Geely уверены, что их новый электрический универсал сможет достойно конкурировать с электромобилями Tesla.

Поэтому двери в стиле Lamborghini у Zeekr 001 можно интерпретировать как своеобразный ответ на двери «крылья чайки» у электрического кроссовера Tesla Model X.

По слухам, новый китайский электромобиль будет продаваться в двух версиях. Базовая версия получит один электромотор мощностью 272 л.с. Более дорогая версия будет иметь два электромотора общей мощностью 544 л.с.

Запас хода у первого электромобиля под суббрендом Zeekr компании Geely составит около 700 км. Видимо, такой показатель будет у более дорогой версии.

autonews.ua