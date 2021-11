Шесть компаний к 2040 году откажутся от выпуска бензиновых машин

Только шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали декларацию о том, что они к 2040 году откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями. Остальные компании пока размышляют.

В частности, к 2040 году обещают отказаться от бензиновых машин компании BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.

Крупные автопроизводители, такие как BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group, не согласились подписать декларацию Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans. Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогостоящие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей.

Китай, Германия и США тоже не подписали эту декларацию. А вот Индия, Польша и Новая Зеландия ее подписали. Некоторые большие города декларацию тоже подписали (например, Сан-Паулу и Сеул).

Нужно отметить, что некоторые страны ранее уже объявили о своих планах по запрету машин с двигателями внутреннего сгорания. Так, Великобритания планирует полностью запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году.

autonews.ua