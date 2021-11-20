В Польше 41-летний украинец погиб в необычном ДТП

В пятницу, 19 ноября, в Польше 41-летний гражданин Украины попал в аварию, едя на грузовике Volkswagen. Он врезался в трамвай. Спасти жизнь украинца не удалось. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Силезского воеводства.

Так, около 14:30 сообщили об аварии в Свентохловицах на пересечении улиц Бытомской и Повстанцов-Сленских. Водитель Volkswagen неудачно свернул влево, что произвело к столкновению с трамваем.

"Несмотря на реанимацию, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадал водитель трамвая и два пассажира общественного транспорта. Сейчас они находятся в госпитале.

На данный момент следователи из Свентохловиц выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.