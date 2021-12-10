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Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу", поранені двоє бійців ЗСУ

  4   0 10.12.2021, 08:31 | Новости, ООС
Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу", поранені двоє бійців ЗСУ

Упродовж минулої доби, 9 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ООС, інформує UAINFO.org.

В напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем. 

Неподалік Південного противник обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - тяжкий, другого - задовільний. 

Станом на 7 годину ранку, 10 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

UAINFO

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