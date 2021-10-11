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Російські найманці минулої доби 10 разів зривали «тишу» в зоні ООС

  2   0 11.10.2021, 08:30 | Новости, ООС
Російські найманці минулої доби 10 разів зривали «тишу» в зоні ООС

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. 

У районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

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