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Важко ходити і складно говорити: стан Саакашвілі в СІЗО погіршився

  9   0 11.10.2021, 09:00 | Новости, Мир
Важко ходити і складно говорити: стан Саакашвілі в СІЗО погіршився

Акція на підтримку Саакашвілі в Грузії / фото REUTERS

Стан голодуючого екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого утримують у СІЗО грузинського Руставі, погіршився - його необхідно терміново переводити до лікарні.

Про це заявив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе на телеканалі "Мтаварі архі", пише УНІАН.

Медик стверджує, що зробив такий висновок після візиту до Саакашвілі в СІЗО 10 жовтня.

"Ситуація погіршилася. Його стан погіршився, стало набагато гірше. Два дні тому він виглядав зовсім інакше. Він відмовляється приймати мед та соки і п'є лише воду", - говорить Кіпшидзе.

Лікар додав, що Саакашвілі страждає від захворювання крові таласемії.

"Я ніколи не заявляв про це по телебаченню, а сьогодні отримав право оприлюднити цю інформацію. При цій хворобі крові неприпустимо абсолютно ніякого голодування - це призводить до незворотних змін ... (Саакашвілі - УНІАН) важче ходити, складно говорити", - додав особистий лікар політика.

За його словами, поліпшень у стані Саакашвілі в осяжному майбутньому не очікується. Єдиний вихід - госпіталізація.

"Якщо так продовжуватиметься, у нас не буде живого президента", - резюмував Кіпшидзе.

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