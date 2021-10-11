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Доктор Комаровский назвал способ снизить риск инсульта в молодом возрасте

  5   0 11.10.2021, 08:09 | Новости, Общество
Доктор Комаровский назвал способ снизить риск инсульта в молодом возрасте

В молодом возрасте инсульт может случиться при наличии врожденных патологий.

Известный украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта в молодом возрасте, передает Корреспондент.

В частности, медик отметил, что кровоизлияние в мозг у людей вскоре после 30-летия чаще всего связано с врожденными патологиями. При этом он подчеркнул, что никаких специфических анализов для выявления опасности инсульта не существует.

«Анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта», - сказал Комаровский.

В то же время, доктор сказал, что для того, чтобы максимально защититься от инсульта, нужно вести здоровый образ жизни и следить за своим весом.

«В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, лишнего веса», - отметил Комаровский.

Также, по его словам, важно регулярно контролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови.

Кроме того, медик рекомендовал не забывать о физических нагрузках. 

 

 

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