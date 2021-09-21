Окупанти за добу п'ять разів порушили «тишу» у зоні ООС, поранений український військовій

Збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

Намагаючись спровокувати відповідь українських воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Біля Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

В напрямку Новоалександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров'я воїна - задовільний.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

В районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Втрат серед українських захисників немає.

"Вечірні Вісті"