Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

07:02

Цена на газ в Европе снова резко увеличилась из-за отказа Газпрома увеличить прокачку через Украину

01:23

З четверга вся країна перейде до "жовтої" зони карантину – Ляшко

21:10

Віталій Дейнега: Я підтримую Марш рівності, бо не хочу бути наступним, кому сексуально стурбовані співгромадяни захочуть "полізти в труси"

20:00

The Washington Post: Байден закріпив зовнішню політику Трампа

19:05

Наомі Кемпбелл уперше розповіла про свою доньку

18:10

Королева Єлизавета II незадоволена планом принца Чарльза, який він хоче здійснити після її смерті

17:44

Віктор Хлус – в нападі, Віктор Леоненко – на тренерському містку. В Києві відбувся футбольний турнір "Золота осінь" (відео)

17:01

Портников: Путін побудував "свою НДР" у сучасній Росії

16:01

Зірка "Корони" на премії "Еммі" розповіла про трагедію в родині і гірко розплакалася (відео)

15:01

Правозащитник Юрий Шулипа назвал 6 оснований для непризнания "выборов" в Госдуму РФ

14:03

Велична чи нудна? Як іноземні критики зустріли "Дюну" Вільнева

13:00

Разумков & Зеленський. Що між ними сталося?

12:05

Береза: Украина – абсолютный европейский лидер антиваксерного движения

11:03

Бутусов: Россия де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье"

10:02

Россиянин открыл стрельбу из автомата в центре Парижа

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Цена на газ в Европе снова резко увеличилась из-за отказа Газпрома увеличить прокачку через Украину

  5   0 21.09.2021, 07:02 | Новости, Экономика
Цена на газ в Европе снова резко увеличилась из-за отказа Газпрома увеличить прокачку через Украину

Российский монополист Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал-Европа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукционов бронирования на октябрь, информирует UAINFO.org.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам. На газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, еще 5,2 млн кубометров в сутки — на ГИС Сохрановка. Они остались невостребованными.

Также Газпром забронировал на октябрь мощности польского участка газопровода Ямал-Европа в объеме 31,4 млн кубометров в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров (109 млн кубометров в сутки).

В предыдущие месяцы 2021 года Газпром регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки) и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн кубометров в сутки).

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн кубометров в сутки на ГИС Суджа, из которых были забронированы лишь 650 тыс. кубометров в сутки.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций Газпрома.

В результате отказа увеличивать прокачку через Украину цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала $912 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи.

Цены на газ в Европе в последнее время резко выросли на фоне низкого уровня запасов газа в европейских подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (498)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]