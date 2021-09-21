Цена на газ в Европе снова резко увеличилась из-за отказа Газпрома увеличить прокачку через Украину

Российский монополист Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал-Европа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукционов бронирования на октябрь, информирует UAINFO.org.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам. На газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, еще 5,2 млн кубометров в сутки — на ГИС Сохрановка. Они остались невостребованными.

Также Газпром забронировал на октябрь мощности польского участка газопровода Ямал-Европа в объеме 31,4 млн кубометров в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров (109 млн кубометров в сутки).

В предыдущие месяцы 2021 года Газпром регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки) и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн кубометров в сутки).

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн кубометров в сутки на ГИС Суджа, из которых были забронированы лишь 650 тыс. кубометров в сутки.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций Газпрома.

В результате отказа увеличивать прокачку через Украину цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала $912 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи.

Цены на газ в Европе в последнее время резко выросли на фоне низкого уровня запасов газа в европейских подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.