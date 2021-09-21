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В Туркменистане парням и девушкам запретили вместе сидеть на лавочках

  11   0 21.09.2021, 08:04 | Новости, Мир
В Туркменистане парням и девушкам запретили вместе сидеть на лавочках

Если парень говорит, что сидит с сестрой - сотрудники полиции требуют паспорта и свидетельства о рождении.

В столице Туркменистана Ашхабаде парням и девушкам запретили вместе сидеть на скамейках.

Как сообщает Радио Азатлык, полицейские начали проводить в парках соответствующие рейды, информирует UAINFO.org.

"В поле зрения полиции в первую очередь попадают молодые люди противоположного пола. Сидящая пара у сотрудников полиции вызывает подозрения. Если на скамейке парень с девушкой, к ним непременно подходит сотрудник полиции и запрещает сидеть вместе", - говорится в сообщении.

Если парень говорит, что сидит с сестрой - сотрудники полиции требуют паспорта и свидетельства о рождении.

"Если ответ - однокурсница, в таком случае задержанных ведут в полицейский участок для разбирательства. В участке звонят в учебное заведение для выяснения личности и оповещения родителей студентов. В известность ставят руководство университета", - отмечают журналисты.

При этом парень с парнем или девушка с девушкой не вызывают вопросов у полиции.

Какие еще запреты ввели в Туркменистане

Неделю назад в Ашхабаде полиция начала останавливать мужчин и женщин в шортах. Задержанные получали предупреждения от полицейских. При этом сотрудники правоохранительных органов причин своих действий не объясняли.

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