Оккупанты шесть раз срывали «тишину» в зоне ООС, погиб украинский боец

За прошедшие сутки оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный, двое - ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.
Так, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.
Возле населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое, другого - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.