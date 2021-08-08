В Украине 619 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 619 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Херсонской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за сутки госпитализировали 561 человека; летальных исходов - 10; выздоровевших - 235 человек. За вчера протестировали методом ПЦР - 18 276 человек, методом ИФА - 2 923 человека, экспресс-тестами - 11 890 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 259 151 человек;

- выздоровели - 2 190 921 человек;

- летальных исходов - 53 095.