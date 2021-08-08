В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие. После падения и самолет, и дом загорелись.

Об этом сообщает телеканал Fox9.

В американском городе Виктория, штат Миннесота, потерпел крушение одномоторный самолет Mooney M20.

По данным полиции, никто из находящихся на борту самолета не выжил - точное их число устанавливается. Некоторые СМИ сообщают о двух жертвах катастрофы. В то же время на земле никто не пострадал.

Как утверждают очевидцы аварии, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району.

В Федеральном авиационном управлении США информировали, что борт направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Вирджиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота).