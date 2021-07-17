Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных

Боевики на Донбассе с начала 17 июля семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Чермалык боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.

Возле Широкино и Павлополя противник применял минометы, а направлении населенного пункта Староигнатовка - артиллерию 122-го калибра.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.