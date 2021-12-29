Почему не сработало химическое оружие, которым американские ЧВК отравили Путина

В последнее время считается, что президент России Владимир Путин ведет себя так, как будто с ним что-то не то, - кричит и размахивает кулаками на глазах у окружающих, звонит Байдену с грязными ругательствами и бросает трубку, рассылает представителям свободной российской прессы порнографические открытки, обижает журналиста Соловьева; дошло уже до заявлений, будто бы Украину создал мертвый Ленин, при том что все знают, что такой страны вообще не существует. Что же произошло? Не отравили ли русского царя злые американские бояре?

Об этом в своем новом фельетоне на сайте УНИАН пишет журналист Василий Рыбников, информирует UAINFO.org.

Вестимо, что отравили, ведь именно об этом и говорил министр так называемой обороны РФ Сергей Шойгу, рассказывая о том, сколько химического оружия со всего мира свезли на Донбасс американские частные военные компании (ЧВК) для массового убийства женщин, детей и мирного Владимира Владимировича Путина. Волна всемирного возмущения накрыла поджигателей химической кастрации российского президента (именно так расшифровывается американская аббревиатура ЧВК - Chemical Vova Cаstration), спецслужбы ДНР провели собственное независимое расследование, сам предводитель донецкого дворянства господин Пушилин отнесся к заявлению Шойгу "со всей серьезностью", разнюхав на Донбассе всю коксохимию, а то, что не удалось разнюхать, пустил прямо по вене.

Расследование установило, что Украина стала "полигоном для экспериментов внешних игроков", упаковавших смертельный порошок в маленькие пакетики, которые так удобно разбрасывать с беспилотников над больницами и школами молодых республик. Вот так выйдет из школы школьник, найдет пакетик с порошком, побежит счастливый к ополченцам менять его на банку сгущенки для больной матушки, получит там вместо сгущенки по морде, довольные ополченцы разнюхают порошок всей ротой - и со святыми упокой!

К счастью, расчет Шойгу, как всегда, оказался безошибочным: узнав о том, что их планы раскрыты, а замыслы сорваны, заокеанские заговорщики сдали назад, решив, что черт с ними, с донецкими детьми, их можно убить и более привычным способом, например, заминировав центральную новогоднюю елку и подослав на праздник Деда Мороза с мешком для голов и бензопилой, - а вот Владимира Владимировича Путина все-таки, конечно, отравили. Путин возмущался, лупил по трибуне с криками "Это их вина! Зачем они все это сделали?!", смертельно унизил независимого журналиста Владимира Соловьева, грубо отказав ему в приглашении на Вяликую Пресс-конференцию; через несколько дней неизвестный позвонил президенту США Байдену и "замаскировал нецензурную брань эвфемизмом" (нетрудно догадаться, что звонившим был Владимир Владимирович Путин, представившийся вымышленным именем), а российские журналисты получили из Кремля сфотканные Песковым пикантные новогодние открытки, на которых, по некоторым сведениям, Путин исполнял заветное желание мальчика Марка - любителя творчества Цоя, наглядно демонстрируя ему, что цой Путина все еще жив, а разжигатели химической кастрации президента России крупно просчитались!

Как объясняет заместитель начальника народной милиции ДНР, заслуженный уфолог Эдуард Басурин, смехотворная ошибка заокеанских отравителей Путина заключалась в том, что они решили использовать против президента России химическое оружие "Ботулоксин", иными словами, ботокс - то самое вещество, которое Владимир Владимирович уже многие годы колет себе прямо в лицо, предусмотрительно приучая организм к этому опасному яду. Таким образом, Путин снова всех переиграл - отравление лишь сделало его еще румянее!

Злые языки национал-предателей, разумеется, спросят, а как же быть с созданием Украины с помощью мертвого Ленина? Ведь столь высококлассный историк, как Путин, мог сказать такую ахинею только в ботоксном бреду. Но ахинея ли это? Так ли хорошо мы знаем тайны истории?..

На днях в российской прессе появился трогательный рассказ о том, как верный пес пытался спасти Николая II от убиения. Когда большевики пришли расстреливать царскую семью, французский бульдог Ортипо гулял недалеко от дома Ипатьева, почувствовал неладное и начал смело лаять. Большевики психанули и застрелили его. Подвиг бульдога навеки останется в русских сердцах. Но куда больший интерес у российских историков вызвала судьба кокер-спаниеля Джоя цесаревича Алексея, который в это время "по обыкновению гулял по городу". После экзекуции его взял к себе для утех один из участников расстрела царской семьи офицер Михаил Летемин. Когда белые освободили Екатеринбург, пса забрал полковник Павел Родзянко. Вместе с ним он оказался при дворе Короля Георга V. В итоге Джоя оставили в Букингемском дворце. Там он родил сына. Сына назвали Владимир Владимирович Путин...

Так что процесс создания Украины мертвым Лениным Путин видел своими собственными глазами.

Шах и мат австрийскому генштабу.

Василий РЫБНИКОВ