У водопровідній воді Києва виявлено 46 відхилень від санітарних норм, у бюветах – 75

У питній воді, яку споживають кияни, виявлено численні відхилення від санітарних норм.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, інформує UAINFO.org.

Так, у 2021 році було організовано спільні робочі групи з фахівцями Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", які провели дослідження води АК "Київводоканал", що постачає киянам водопровідну воду, та СВКП "Київводофонд", що займається. зокрема, столичними бюветами.

На об'єктах ПРАТ "АК "Київводоканал" робочі групи відібрали та дослідили 251 пробу питної води. У результаті, встановлено 46 відхилень за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками безпеки від ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною".

Крім того, було проведено 144 проб питної води на об'єктах СВКП "Київводофонд". Відхилення від санітарних норм встановлено у 75 пробах.

Загалом було перевірено 66 об'єктів централізованого водопостачання "Київводоканалу" та 193 об'єктів децентралізованого водопостачання "Київводофонду".

На порушників законодавства накладено 3 штрафа на загальну суму 714 гривень.

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