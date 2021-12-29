Стомахин: Мор какой-то напал в россиюшке на идеологов и вождей "русского национализма". Следующий – Гиркин?

Егор Просвирнин

Крылов, Лимонов, Тесак, теперь вот - Просвирнин... Мор какой-то напал в россиюшке на идеологов и вождей "русского национализма" и косит их ряды.

На днях в Москве случилось событие, попавшее в городскую хронику происшествий. В самом центре города, на пересечении Тверской и Тверского бульвара, у ресторана "Армения", из окна на проезжую часть бульвара выпал совершенно голый мужчина в одном ботинке. При себе, однако, у него были нож и газовый баллончик. Сперва это было просто городское происшествие - пока не стало известно имя покойника, пишет Борис Стомахин для "ОРД", информирует UAINFO.org.

Им оказался Егор Просвирнин - известный блогер «русско-националистического» толка, создатель достаточно раскрученного в свое время сайта такого же направления «Спутник и погром», закрытого Роскомнадзором за «экстремизм» еще в 2017 году. Фанат «русской весны» 2014 года и организатор (точнее, один из) вербовки боевиков для войны против Украины на Донбассе. Ему было всего 35 лет. В момент падения он, как пишет пресса, был сильно пьян (а может быть, и под наркотой, но проверить, конечно, уже нельзя).

Кое-кто из сетевых комментаторов обратил внимание, что лежит он, судя по фото, аж на проезжей части, в метре или двух от бордюра, да еще до стены дома метров 6-7, не меньше. Странное падение, - обычно самоубийцы падают прямо на тротуар под своими окнами, под ноги прохожим... Но большинство знающих, о ком идет речь, дружно сошлись во мнении, что убивать Просвирнина никто бы не стал, - он был абсолютно ручной и безопасный для власти, да и не такой уж у него был вес и авторитет даже в этой самой «националистической» среде в последние годы.

Никакая она на самом деле не националистическая, конечно, - она имперско-реваншистская и великодержавно-шовинистическая. Это главное, что надо понимать, говоря о данном покойничке и о его идейных соратниках. Националисты выступают за создание своего национального государства на землях, где исторически живет их народ. Просвирнины, крыловы, лимоновы, гиркины - активно пытались и пытаются захватить чужие земли, уже когда-то ими захватывавшиеся, и подавить национальное самосознание коренных народов этих земель. Их основная идея примитивна, как лапоть: никому не отдадим ни клочка захапанного ранее, а по возможности - захапаем еще, что получится.

Евреи ехали со всего мира в Израиль, чтобы его отстроить и превратить пустыню в цветущий сад. Эти - норовят захапать в свою империю, под власть Москвы, все чужие государства, которые уже когда-то захапывали и где успели расселить свою диаспору, чтобы превратить их в такую же пустыню, в такую же заброшенную, одичавшую территорию, как сама россиюшка...

* * *

Считается, что фишкой просвирнинского сайта «Спутник и погром» был как бы «перезапуск» «русского национализма», когда он стал избавляться от привычного образа мужиков с капустой в бороде, борющихся с еврейским засильем, и превратился в нечто современное из эпохи Интернета и социальных сетей. В нечто интеллектуальное, рациональное и на западный образец, как западные «новые правые». (Хотя ничто не ново под луной: еще в 90-е к тому же самому стремился Лимонов со своей НБП.) Его создатель, к тому же, неплохо умел зарабатывать на этом деньги, у него был профессиональный, «буржуазный» подход к пропаганде своих взглядов. Это, конечно, нестандартно для «националистов» мистической империи на захваченных чужих землях, в которой быть богатым изначально по умолчанию считалось «греховным». Но того, что это не национализм, а имперский реваншизм и колониализм - так никто в россиюшке и не заметил...

Москальские «националисты» - имперцы и шовинисты, а тут вдруг рядом разыгрался Майдан и произошла целая украинская революция с ведущим участием в ней настоящих националистов - украинских... Не знаешь, смеяться или плакать, читая откровения Просвирнина времен Майдана 2014 года, - его комментарии к чужой революции, которой он завидует, и вроде бы поддерживает, но при этом, в лучших традициях ненавидимого им коммунизма, называет украинцев «нацистами» и «фашистами»!.. :))))))) Типа, поддерживает «украинских нацистов» в пику Путину...

«Ошибка русских ультраправых в том, что они, поставив себя выше общегражданской политической активности, стали ждать какого-то другого, нового протеста, который бы возглавил лично восставший Адольф Гитлер - и тогда десятки тысяч отечественных нацистов не побрезговали бы встать в строй. Украинцы же воскрешения Гитлера ждать не стали (хотя 14/88 на щитах свидетельствует об однозначных симпатиях), а вместо этого просто подмяли протест под себя грубой силой, как это бы сделал, собственно, настоящий Гитлер. И вот уже Кличко, до этого кудахтавший о ненасилии, заявляет о выходе из переговорного процесса с властями, все больше и больше радикализуясь под влиянием захлестнувшего улицы насилия.

Украинские фашисты, украинские нацисты, украинские националисты в решительный час повели себя как настоящие гитлеровцы, не став жеманиться («Ах, не то говорят со сцены! Ах, везде евреи-либерасты! Ох, уйдём от вас, противных!»), просто отлупили ногами предателей и соглашателей, в буквальном смысле слова повернув курс украинской истории. Русские же фашисты, нацисты и националисты оказались гитлеровцами теоретическими, чтоб там поспорить про расовую теорию - да, а чтоб стащить Немцова со сцены и самому её занять - нет. В духе царящего в нашем отечестве постмодернизма, официальные политические радикалы как раз оказались абсолютно нерадикальными.

Возможен ли Русский Правый Сектор? Наша страна полна множеством правых и ультраправых организаций, из одних лишь футбольных фанатов можно сформировать отдельную штурмовую дивизию. Плюс многочисленные «Русские пробежки», плюс полулегальные группы по борьбе с мигрантами и наркоторговцами, плюс дети Тесака, плюс остатки РНЕ и ДПНИ, плюс казачьи и православные организации (особенно с подчинением РПЦЗ), плюс ультрарадикальные неоязыческие террор-группы, всевозможные Союзы Офицеров (после Квачкова смотрящие на власть известно как) и бесчисленное множество спортивных кружков, клубов и турниров с правым и ультраправым уклоном.

Тут не то, что Правый Сектор - целый Правый Фронт сформировать можно, причём после Манежки у русских правых есть опыт неформальной координации и организации митингов, сходов и непубличных драк стенка на стенку. ВСЁ ЕСТЬ. Потенциальные мобилизационные возможности правых только в Москве - несколько десятков тысяч человек. А уж если одновременно поднять и регионы, то никакого ОМОНа на всю страну не хватит...

Есть всё, кроме желания не ждать милостей от Бога, который пошлёт правильный протест с правильными лидерами, и уж тогда-то мы всем покажем, ух, а действовать здесь и сейчас, с неправильным протестом, с неправильными лидерами, с неправильными целями, по ходу дела форматируя реальность под себя. Мы как Мюнхгаузен, который, попав в болото, был вынужден сам себя вытаскивать за косичку. Украинцы сами себя вытаскивают, а мы сидим, ждём чего-то. Чего?»

Проще говоря, автор этих тирад люто, бешено ЗАВИДУЕТ украинцам, которых не то чтобы очень уж любит. Точнее, терпеть не может за сам факт, что они не считают себя «русскими» (москалями) и не хотят стать губернией Московии, - но яростно завидует, как у них здОрово получается революция, а «русские» (москали) только и могут сидеть в болоте, им и там неплохо... Форма и содержание - это не одно и то же, и украинцам с их революцией быдлонационалист Просвирнин имел все основания завидовать. Завидовать именно ее ФОРМЕ (против власти), а не содержанию (независимость от РФ). Кумир просвирниных и тесаков - это Гитлер, и кумир украинцев, по Просвирнину, - это тоже Гитлер.... С такими «друзьями» украинцам и врагов не надо.

* * *

Радикальный антикоммунизм - и радикальное же имперство, только не сталинско-коммунистического извода, тотально царящее сейчас в РФ как ее идеологический мейнстрим, а - другого. «Белого», так сказать. РКМП - «Россия, которую мы потеряли» (так назывался в 1992-м году нашумевший тогда фильм Говорухина, и с тех пор это стало мемом.) Еще одна цитата Просвирнина говорит сама за себя (выделенные в ней слова - выделены мной. Б.С.).

«А мумию Ленина в России для русских мы сожрем. Устроим в Кремле торжественный обед, пригласим тысячи наших героев от штурмовавших Киев танкистов до бомбивших Чечню тактическим ядерным оружием летчиков - и сожрем Ленина чтобы его потом, натурально, высрать и больше не возвращаться к этому никогда».

То бишь, совок и Ленина ненавидит - а Украину и Чечню ему подавай! Тактическим ядерным оружием, которого не было у царя-батюшки в РКМП, но было у Сталина, бомбить собрался Чечню... которую еще 10 лет назад наиболее продвинутые из «русских националистов» уже предлагали, типа, выгнать вон из России, чтобы не мешала жить и процветать. Отделить и построить стену на границе (правда, о компенсациях чеченцам за геноцид как-то забывали...). А этому - нет, подавай Чечню, да еще и Украину с Киевом впридачу, даром что не коммунист и не сталинист... И невдомек дураку, что устраивать в Кремле торжественные обеды для «тысяч героев» - это именно сталинская, советская манера и есть.

Даже сломанные часы дважды в сутки показывают время правильно. Просвирнин тоже кое-какие совсем уж элементарные вещи понимал правильно - и его цитаты о таких вещах публиковал даже паблик «Классический либерал», хотя сам этот персонаж либералом вовсе не был. Вот, не угодно ли?

«Видите ли, всеобщее вооружение граждан - это совершенно конкретная, явная и зримая передача власти в руки граждан. Власти, позволяющей одним движением оборвать свою или чужую жизнь.

Это шаг радикального доверия русскому народу, полностью рвущий с советской философией «русский народ все время мешает строить коммунизм и путинизм, у него надо отобрать все опасные предметы (от пистолетов до реальных выборов), да еще и приставить круглосуточного надсмотрщика от КГБ, который будет следить, чтобы 120 миллионов русских дураков, первыми полетевшие в космос и трижды за триста лет бравшие Берлин, не начали биться головами об острые углы. Русский народ - это подозрительный элемент, от которого жди беды, а государство - механизм по минимизации ущерба от существования русского народа».

Всё правильно насчет вооружения народа и отношений его с государством. Вот только... спутник - это ведь типичное «ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома» (с) Солженицын. Если уж говорить о взаимоотношениях «русского народа» с его государством в контексте «спутника и погрома», то спутник - это как раз символ государства, это именно оно его запустило. В военных, разумеется, целях, ради еще одного шага к своей заветной цели - захвату Европы, а вовсе не ради торжества чистой науки. Уж «народу» точно ни от спутников, ни от Гагарина в космосе никакой прибыли не было - одни понты государства, которыми по своей дикой наивности и промытости мозгов население гордилось, как какой-то своей реальной доблестью и победой...

Символ же «народа», то, где и в чем он может и без государства обойтись, - это как раз погром, чисто «народное» действо по убиванию «инородцев», вышвыриванию их домашней утвари из окон и вспарыванию перин... И, как показывает вся история и современный опыт, «русский народ» в России, взятый в химически чистом виде, отдельно от государства и противопоставленный государству, - оказывается еще хуже, безнадежнее, мракобеснее и реакционнее, чем даже кровавое чекистское государство сталиных и путинных, мазохистски своими рабами поддерживаемое...

* * *

Совкодрочеры и леваки не преминули попрекнуть покойного тем, что он, мол, был «элитарий» и «аристократ», не любил быдло, и вообще, национализм у него был какой-то не тот, не рабоче-крестьянский. Может быть, это отрицание быдлокоммунизма, уравниловки и власти плебса («диктатуры пролетариата»), по большому счету, и было единственным, чем мог быть интересен фанат «спутника и погрома» нормальным людям?..

«Я это несколько раз повторял: русский это тот, у кого деньги есть! Русская национальная идентичность должна стоить денег! Она должна быть престижной. Она должна быть премиумной. Бесплатных некачественных русских - нам не нужно.»

«У царизма действительно была, как тут заметили, «гнилая основа», что дало о себе знать в 1917-ом году. Эта основа - 90% населения страны, находившегося, несмотря на все образовательные усилия, на уровне развития где-то между Африкой и Индией».

«Мы очень обижаемся, когда нас называют «нацистами» или «фашистами». Не потому, что там Гитлер-холокост, прочая фигня, а потому, что нацизм, фашизм, коммунизм и т.п. массовые движения первой трети XX века - это развлечения для «трудящихся». Мы же ориентируемся на изначально аристократичный русский национализм, для которого все эти «трудящиеся» в черных а-ля рабочих униформах - немножко le bydlo».

Но будь Просвирнин (и все его единомышленники и соратники) действительно элитарий и аристократ - его никому бы и в голову не приходило называть «русским националистом», вот в чем дело! :)))))) А то ведь пишет человек: «Бесплатных некачественных русских - нам не нужно» - и при этом считается националистом именно этих самых бесплатных и некачественных, а их таких большинство! И для них лучшие националисты - это коммунисты, сочетающие имперский реваншизм с уравниловкой и «отменой итогов приватизации».

В том-то и трагедия такого рода «русских националистов», как Просвирнин, Крылов и прочие: они даже при всем своем фундаментализме и империализме многие вещи понимали правильно и стояли выше той «нации», националистами которой назывались и представлять которую претендовали! Это противоречие, которое надо тонко и правильно понимать. Всех этих «русских националистов» не стоило и не стоит то «бесплатное некачественное» население, от имени которого они говорили и говорят; это население их не признаёт и не поддерживает (коммунистов поддерживало и поддерживает в 1000 раз больше, чем их); они понимали, с кем имеют дело, старались изображать быдло лучше и привлекательнее, чем оно есть на самом деле, старались что-то такое, продвинутое, небыдляцкое, элитарное ему привить... но всё напрасно, всё это было шито белыми нитками.

Как ни превозноси «русских» - а они никаким своим властям, как украинцы, реально по сусалам надавать не могут, только на брюхе перед ними могут ползать. Как «русским» ни внушай, что деньги - это престижно, что жить на государственные подачки - это рабство, что надо самому себя обеспечивать и ни от каких чиновников не зависеть, - всё равно «русские» работать не хотят, а хотят получать пособия и пить боярышник из «фанфуриков»... То бишь, при всей нелюбви к имперским шовинистам типа Просвирнина - их политическая деятельность носила явно трагический оттенок: быдло совершенно не соответствовало их критериям и представлениям о нации, не поддерживало их и даже о них не знало, они висели в пустоте....

«Мы же ориентируемся на изначально аристократичный русский национализм, для которого все эти «трудящиеся» в черных а-ля рабочих униформах - немножко le bydlo» - ха-ха-ха, так а ИЗ КОГО будет состоять этот самый «аристократичный русский национализм», когда вокруг одно «le bydlo»???!! :))))) Мечтать не вредно, а вот реализовать такие мечты... увы. Вот в этом и была (и есть) трагедия имперских антикоммунистов: мечтать об аристократизме - а жить всю жизнь среди le bydlo...

Земля стекловатой, короче.

P.S. Похоже, следующий на очереди - Гиркин. Признан виновным в Гаагском трибунале по сбитому малайзийскому «Боингу» - пора и концы в воду...

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Борис СТОМАХИН, для "ОРД"