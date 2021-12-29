Депутаты предлагают ввести дополнительные 4-5% налога на топливо

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Украины выдвинул предложение ввести новую дополнительную пошлину на импорт энергоресурсов из Российской Федерации. Размер пошлины составит 4-5%.
Было предложено ввести пошлины на импорт таких энергоресурсов:
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Дизельного топлива;
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Бензина;
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Сжиженного газа;
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Электричества;
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Угля (марок Р, А и П).
Пишет портал "Экономическая права", информирует UAINFO.org.
Отмечается, что средства, которые будут поступать в бюджет можно будет перенаправить на улучшение обороноспособности Украины и усиление энергетической безопасности.
Стоит отметить, что Кабинет министров Украины в июле 2019 года ввел спецпошлину на дизель из РФ, который поставляют трубопроводным транспортом – 4%, а на сжиженный газ – 3%, все типы угля – 65% (за исключением антрацитового, коксующегося и битуминозного). Решение действует до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года период действия постановления истекает.