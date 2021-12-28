В РФ начали штрафовать за стояние в пробке

В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке.

Об этом сообщает местное профильное издание Autonews.

Так, один из собеседников издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, что он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе.

В Московской административной дорожной инспекции провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование.

"Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны", - пояснили в ведомстве, заявив о принятии всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов.

Издание отмечает, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.

glavnoe.ua