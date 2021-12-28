Acer утверждает, что Volkswagen нарушил несколько патентов

Тайваньская компания Acer подала в США в суд на VW Group, утверждая, что немецкий автогигант нарушил патентные права, связанные с мобильными сетями. Volkswagen считает обвинение необоснованным.

В частности, Acer утверждает, что Volkswagen заплатил только за лицензии на патенты, связанные с технологиями 2G и 3G, но в последние два года в основном использует микросхемы, поддерживающие сети 4G. Эта технология используется на некоторых моделях бренда Volkswagen, например, на ID.4, Atlas, Golf, и Tiguan, а также на многих других.

В своем иске компания Acer требует у немецкого автогиганта возмещение ущерба за нарушение патентных прав.

VW Group сообщил журналистам, что вначале юристы компании изучат иск тайваньской компании, а потом определять, что делать дальше. Но немецкий автогигант уже заявил, что все выдвинутые обвинения являются необоснованными и он будет защищать свою позицию.

Напомним, летом 2021 года Volkswagen заключил лицензионную сделку с Huawei по технологии 4G. Но эту технологию используют уже два года - сервис Car-Net у Volkswagen появился в 2019 году.

В ближайшие годы, видимо, будет больше подобных судебных процессов, так как автопроизводители будут заключать лицензионные сделки с различными поставщиками технологий.

autonews.ua