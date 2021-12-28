Названы комнатные растения, способные вызвать проблемы со здоровьем

Эти растения часто ставят в школах, поликлиниках, офисах и даже дома, а они могут быть опасны и для здоровья, и для жизни.

Насыщают воздух кислородом, уменьшают стресс, делают дом уютнее... А еще - способны навредить нашему здоровью и даже убить. Некоторые комнатные растения, к которым мы привыкли дома и в офисе, которые часто живут в школах и даже детских садах, совсем не так безопасны, как нам кажется, передает Домашний Очаг.

Собрали топ-5 самых опасных домашних растений - проверьте, нет ли у вас дома кого-то из этих зеленых оборотней?

Фикус

Огромные мясистые листья, ствол, больше похожий на древесный - фикус часто ставят в офисах, школах и даже поликлиниках. Между тем это растение - один из сильнейших аллергенов, а его сок, попав на кожу, может вызвать самый настоящий ожог. Так что если у вас или вашего ребенка есть склонность к аллергии (или вдруг ни с того, ни с сего появляется насморк, покраснение глаз и слезоточивость), лучше уберите фикус из дома.

Диффенбахия

Продолговатые ярко-зеленые листья, в центре которых расположен своего рода узор бледно-соломенного оттенка, делают это растение ярким и особенно привлекательным. Его часто используют для украшения интерьера, в том числе домашнего, придания ему яркости. Но если в доме живут домашние питомцы или маленькие дети, от диффенбахии лучше отказаться: в листьях содержатся кристаллы оксалата - своего рода микроскопические иголки, которые при попадании на слизистую носоглотки способны вызвать раздражение, сильное повреждение и даже отек. А это в свою очередь может привести к остановке дыхания и смерти. Кстати, если в доме живут только взрослые люди, с диффенбахией тоже стоит быть осторожной и прикасаться к ее листьям только в перчатках.

Монстера

Вечнозеленая лиана с крупными резными листьями, которая может вырастать до нескольких метров в длину. Но если в доме есть кто-то, кто страдает болезнями легких или сердечно-сосудистой системы, это растение ни в коем случае заводить нельзя: в ночное время оно вырабатывает слишком много углекислого газа, из-за чего у человека может развиться удушье. Кроме того, в листьях монстеры также содержатся кристаллы оксалата кальция, из-за чего у попробовавшего его животного или ребенка может развиться анафилактический шок.

Азалия

Яркие красивые цветки, неприхотливость - не зря азалию называют королевой домашних растений. Но королева эта явно из рода Медичи: вещество гликозид, которого много в ее листьях, попав в организм, вызывает отравление, аритмию, и, если вовремя не оказать помощь, может привести к смерти.

Молочай

Пуансеттия или молочай красивейший - самый красивый представитель семейства молочайных и самый смертоносный. За способность расцветать накануне католического Рождества его называют Вифлеемской звездой, но лучше не идти на свет этой звезды. Млечный сок, содержащийся в листьях, стеблях и корнях этого растения, очень ядовит: при попадании на кожу вызывает ожог и язвы, а если попадет в глаза, может наступить полная потеря зрения.