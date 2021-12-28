Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:22

Доба у зоні ООС: десять порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

08:09

Пирло может стать главным тренером "Бенфики"

07:10

Названы комнатные растения, способные вызвать проблемы со здоровьем

06:11

В РФ начали штрафовать за стояние в пробке

05:12

Acer утверждает, что Volkswagen нарушил несколько патентов

04:13

Назван самый кассовый фильм 2021 года

03:05

В теле человека нашли новую мышцу

02:06

Усик занял второе место в рейтинге супертяжеловесов по версии BoxingTalk

01:07

Назван овощ, способствующий долголетию

00:08

Hyundai будет использовать пластиковые отходы как сырье для производства водорода

23:03

Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тысяч голосов

22:04

Талибы ввели очередные запреты для женщин

21:32

Кополовец: При всем уважении, чемпионат Украины просто мертв

21:05

Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев, - Bloomberg

20:33

Глава партии "Слуга народа" намерена "почистить ряды" депутатов

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Названы комнатные растения, способные вызвать проблемы со здоровьем

  14   0 28.12.2021, 07:10 | Новости, Общество
Названы комнатные растения, способные вызвать проблемы со здоровьем

Эти растения часто ставят в школах, поликлиниках, офисах и даже дома, а они могут быть опасны и для здоровья, и для жизни.

Насыщают воздух кислородом, уменьшают стресс, делают дом уютнее... А еще - способны навредить нашему здоровью и даже убить. Некоторые комнатные растения, к которым мы привыкли дома и в офисе, которые часто живут в школах и даже детских садах, совсем не так безопасны, как нам кажется, передает Домашний Очаг.

Собрали топ-5 самых опасных домашних растений - проверьте, нет ли у вас дома кого-то из этих зеленых оборотней?

Фикус

Огромные мясистые листья, ствол, больше похожий на древесный - фикус часто ставят в офисах, школах и даже поликлиниках. Между тем это растение - один из сильнейших аллергенов, а его сок, попав на кожу, может вызвать самый настоящий ожог. Так что если у вас или вашего ребенка есть склонность к аллергии (или вдруг ни с того, ни с сего появляется насморк, покраснение глаз и слезоточивость), лучше уберите фикус из дома.

Диффенбахия

Продолговатые ярко-зеленые листья, в центре которых расположен своего рода узор бледно-соломенного оттенка, делают это растение ярким и особенно привлекательным. Его часто используют для украшения интерьера, в том числе домашнего, придания ему яркости. Но если в доме живут домашние питомцы или маленькие дети, от диффенбахии лучше отказаться: в листьях содержатся кристаллы оксалата - своего рода микроскопические иголки, которые при попадании на слизистую носоглотки способны вызвать раздражение, сильное повреждение и даже отек. А это в свою очередь может привести к остановке дыхания и смерти. Кстати, если в доме живут только взрослые люди, с диффенбахией тоже стоит быть осторожной и прикасаться к ее листьям только в перчатках.

Монстера

Вечнозеленая лиана с крупными резными листьями, которая может вырастать до нескольких метров в длину. Но если в доме есть кто-то, кто страдает болезнями легких или сердечно-сосудистой системы, это растение ни в коем случае заводить нельзя: в ночное время оно вырабатывает слишком много углекислого газа, из-за чего у человека может развиться удушье. Кроме того, в листьях монстеры также содержатся кристаллы оксалата кальция, из-за чего у попробовавшего его животного или ребенка может развиться анафилактический шок.

Азалия

Яркие красивые цветки, неприхотливость - не зря азалию называют королевой домашних растений. Но королева эта явно из рода Медичи: вещество гликозид, которого много в ее листьях, попав в организм, вызывает отравление, аритмию, и, если вовремя не оказать помощь, может привести к смерти.

Молочай

Пуансеттия или молочай красивейший - самый красивый представитель семейства молочайных и самый смертоносный. За способность расцветать накануне католического Рождества его называют Вифлеемской звездой, но лучше не идти на свет этой звезды. Млечный сок, содержащийся в листьях, стеблях и корнях этого растения, очень ядовит: при попадании на кожу вызывает ожог и язвы, а если попадет в глаза, может наступить полная потеря зрения.

 

 

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (687)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]