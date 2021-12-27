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Талибы ввели очередные запреты для женщин

  17   0 27.12.2021, 22:04 | Новости, Мир
Талибы ввели очередные запреты для женщин

Согласно рекомендациям властей, все владельцы транспортных средств в Афганистане могут предлагать поездки только тем женщинам, которые носят хиджаб.

Министерство содействия добродетели и предотвращения пороков Афганистана выдало директиву о том, что владельцы транспортных средств не должны перевозить женщин, которые путешествуют на расстояние более 72 км без сопровождения близкого родственника мужского пола. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на AFP.

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, не следует предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи", - сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что сопровождающий мужчина должен быть близким родственником.

Талибы также призвали всех владельцев транспортных средств предоставлять услуги только тем женщинам, которые носят исламские хиджабы.

Кроме того, в общественном автотранспорте запрещается включать музыку.

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