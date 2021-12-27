Кополовец: При всем уважении, чемпионат Украины просто мертв

Украинец подчеркнул, что в Украине уже даже не осталось такого понятия, как "класс".

Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец высказался об уровне чемпионата Украины.

По мнению 37-летнего экс-футболиста, уровень УПЛ катастрофически низкий.

"Вообще, по футболу в Украине и по еврокубкам, на мой взгляд, чемпионат просто мертв, при всем уважении. Потому что наши команды в еврокубках так плохо выступают, уровень чемпионата не позволяет нам выступать с какими командами, как мы, обыгрывать их на классе.

Такого понятия, как класс, у нас уже вообще нет. Если мы вспомним "Шахтер", то он мог играть с "Манчестер Сити", с "Ювентусом", да с любой командой, а сейчас просто катастрофа. Уровень чемпионата ужасный", - рассказал Кополовец на YouTube-канале Football Hub.

Фото dynamo.kiev.ua