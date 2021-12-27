Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тысяч голосов

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.
Автор петиции Яна Рашевченко требует отменить приказ Минобороны №313 от 11.10.2021.
"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - говорится в тексте петиции.
На вечер 27 декабря петиция набрала более 26 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.