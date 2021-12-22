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Меган Маркл хочуть змусити свідчити в суді проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні

  5   0 22.12.2021, 12:28 | Новости, Мир
Меган Маркл хочуть змусити свідчити в суді проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні

Меган Маркл можуть викликати в американський суд як свідка та змусити дати свідчення проти середнього сина британської королеви Єлизавети II.

Громадянка США Вірджинія Джуффре звинувачує 61-річного принца Ендрю у сексуальному насильстві, жертвою якого вона стала у неповнолітньому віці. За словами Вірджинії, у 2001 році, коли їй було 17 років, її тричі змушували займатися сексом з герцогом Йоркським бізнесмен-педофіл Джеффрі Епштейн (який наклав на себе руки у в'язниці у 2019 році) та його помічниця Гіслейн Максвелл (яку зараз судять за те, що вона вербувала дівчаток-підлітків для Епштейна).

Адвокат Джуффре Девід Бойс заявив в інтерв'ю виданню Daily Beast, що Меган Маркл може бути викликана для надання свідчень з низки причин. За його словами, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі, близько спілкувалася з дядьком чоловіка принцом Ендрю і "могла бачити те, що він робив" і може "мати важливі знання". Вона також є людиною, на яку можна розраховувати, що вона "скаже правду", інформують Факти.

Адвокат не уточнив, що саме вони хочуть почути від Меган, яка на момент подій, про які розповідала Джуффре, членом королівської родини ще не була.

Бойс також сказав, що принц Гаррі теоретично також може бути «доступним для надання свідчень», оскільки живе у Сполучених Штатах і підпадає під юрисдикцію судів США. Проте навряд чи його залучать до цієї справи. Щодо його дружини юристи Джуффре ще не дійшли остаточного рішення.

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