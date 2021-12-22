З 1 січня 2022 року у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків, – ЦГЗ

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, інформує UAINFO.org.

Так, моніторингу підлягають такі препарати:

Антибіотики групи спостереження - це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву", - зазначили у ЦГЗ.

Антибіотики групи резерву - це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі.

Зазначається, що досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу.

"Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків - ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання", - повідомили у відомстві.

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