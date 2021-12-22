Із 16 січня 2022 року друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою, – Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо нагадує видавцям, що з 16 січня 2022 року відповідно до чинного законодавства загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою.

Для друкованих засобів масової інформації, в яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти із 16 липня 2024 року, розповіли в Держкомтелерадіо, передає UAINFO.org.

"Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" друковані засоби масової інформації можуть видаватись іншими, ніж державна, мовами (зокрема, російською) за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, окрім обов'язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити", - додали у відомстві.

"Розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається за умови забезпечення з боку їхніх засновників (співзасновників) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації державною, незалежно від того, чи відбувається розповсюдження на оплатній основі, чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням", - зазначили в Держкомтелерадіо .

"Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення, рекламну інформацію тощо. Винятки згадано в частині 5 статті 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": під них підпадають англійська мова, офіційні мови Європейського Союзу, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила", - розповіли у відомстві.

"За порушення вимог щодо мови друкованого видання штраф сягаєвід чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року", - наголосили в Держкомтелерадіо.

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