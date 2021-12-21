Люди з пригніченим імунітетом можуть бути джерелом мутацій COVID-19

Південноафриканські вчені, які відкрили Омікрон, досліджують гіпотезу про те, що поява нових варіантів COVID-19 може бути пов'язана з мутаціями, що відбуваються всередині інфікованих людей, імунна система яких вже ослаблена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Дослідники вже помітили, що коронавірус може зберігатися протягом багатьох місяців у ВІЛ-позитивних пацієнтів, які з різних причин не приймали свої ліки.

"Зазвичай, ваша імунна система виганяє вірус досить швидко, якщо вона повністю функціонує. У тих, у кого імунітет пригнічений, ми бачимо, що вірус зберігається. І він не просто сидить без діла, він реплікується. І в міру того, як він реплікується, він зазнає потенційних мутацій", - сказала професор Лінда-Гейл Беккер, яка очолює Фонд Десмонда Туту по боротьбі з ВІЛ у Кейптауні.

Два випадки, що становлять особливий інтерес, були виявлені в лікарнях Південної Африки. Одна жінка продовжувала давати позитивний результат на COVID-19 протягом майже восьми місяців, вірус у ній зазнав більш як 30 генетичних змін.

Професор Туліо де Олівейра, який очолює групу, що підтвердила відкриття Омікрона, зазначив, що «від 10 до 15» подібних випадків було виявлено в інших частинах світу, включаючи Велику Британію.

"Це дуже рідкісна подія. Але це правдоподібне пояснення того, що люди з пригніченим імунітетом можуть в основному бути джерелом еволюції вірусу", - сказав він.

Укрінформ