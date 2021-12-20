Японія створить місяцехід для перевезення людей

Фото: nhk.or.jp

Японія підготувала проєкт нової "дорожньої карти" своєї космічної політики, яка передбачає співпрацю громадського та приватного секторів у розробці засобу пересування поверхнею Місяця.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.

У проєкті нового плану йдеться, що місяцехід перевозитиме людей місячною поверхнею в рамках одного з американських проєктів освоєння Місяця.

У документі також зазначається, що Японія проведе дослідження для розробки технології використання енергії сонця для отримання електроенергії в космосі.

Проєкт передбачає запуск зонда для вивчення одного із супутників Марса у 2024 фінансовому році. Він також містить план, згідно з яким підрозділ Повітряних сил самооборони почне стежити за космічним сміттям та супутниками інших країн у 2023 фінансовому році.

Урядовий Стратегічний штаб космічного розвитку планує завершити підготовку проєкту "дорожньої карти" на засіданні, що відбудеться до кінця поточного року.

Укрінформ