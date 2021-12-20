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Леонардо Ді Капріо стрибнув у крижане озеро, щоб врятувати своїх собак

  6   0 20.12.2021, 18:00 | Новости, Культура

Під час фільмування комедії «Не дивіться вгору» актор не розлучався зі своїми улюбленцями - двома хаскі з притулку - і брав їх на знімальний майданчик, пише Cinematico, інформує UAINFO.org.

Режисер Адам Мак-Кей порівняв песиків із торнадо, а Джона Гілл, який під час зйомок ділив із Лео житло, відправляв режисеру фотографії понівеченого чотирилапими друзями дивану. Коли ж одного дня собаки провалилися в крижане озеро, Ді Капріо без вагань поспішив на допомогу.

«Один пес упав, і він [Лео] одразу стрибнув у крижане озеро, щоб його врятувати, - розповідає про інцидент Дженніфер Лоренс, - щойно він виштовхав одного собаку зі ставка, туди скочив інший».

«Перший почав вилизувати того, що тонув, а потім ми всі втрьох опинилися у воді», - додав Ді Капріо.

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