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Юрий Романенко: Энергетическая лапша

  6   0 20.12.2021, 16:00 | Новости, Экономика
Юрий Романенко: Энергетическая лапша

"Шмыгаль и Витренко рассказывают  как все хорошо у нас в энергетике. Типа все под контролем, газа хватает, угля хватает, не веерные отключения, а ремонтные работы. Уголь, Шмыгаль говорит, мы добываем и везем 2 млн тонн в месяц, а надо 1, 9 млн", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.   

"В этом идеальном мире Шмыгаля поезда не ломаются, вагоны есть, корабли приходят, изношенные ТЭС тоже не ломаются.

Что еще пообещали. Само собой, повышение добычи газа (бугага, после того как полностью провалили пятилетний план и добыча газа снизилась госкомпаниями такое себе обещание), производство водорода (ага, такая же эффективная, как ранее проваленная добыча газа), энергоэффективность многоквартирных домов 5 тыс домов в следующем году и 12 тыс в следующем (напомню в Украине 180 тыс многоквартирных домов), то есть такими темпами на это уйдет лет 15, если планы не сорвутся, если деньги будут)", - завершает политолог.

 

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