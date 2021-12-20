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Командувач НАТО в Європі пропонує відправити війська до Болгарії і Румунії – Spiegel

  6   0 20.12.2021, 15:00 | Новости, Мир
Командувач НАТО в Європі пропонує відправити війська до Болгарії і Румунії – Spiegel

НАТО може розмістити у Болгарії і Румунії військовий контингент, аналогічний тому, який присутній у Польщі та країнах Балтії з 2017 року, пише Spiegel. Відправити війська пропонує командувач Європейським командуванням Збройних сил США, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс, інформує ZN.UA.

Волтерс за допомогою таємної лінії відеозв'язку провів нараду з військовим керівництвом країн-партнерів, на якій запропонував посилити позиції Альянсу в межах розширеної передової присутності (Enhanced Forward Presence, EFP), кажуть співрозмовники журналістів. У Болгарію та Румунію генерал пропонує відправити підрозділи чисельністю близько 1 500 військових.

Прихильники пропозиції Волтерса вважають розширення місії EFP добрим сигналом Москві у відповідь на розміщення російських військ біля кордонів України, повідомляє liga.net.

Сам генерал наголосив: розширення місії на південно-східний фланг НАТО не вважатиметься провокацією, оскільки йдеться про розміщення невеликих груп з регулярною ротацією, а не постійних великих військових угруповань.

В Альянсі дискусію щодо розширення місії EFP поки не коментують, однак дипломати розповіли журналістам, що цю тему, ймовірно, порушать на наступній зустрічі міністрів оборони.

Речниця генсекретаря НАТО Оана Лонгеску обмежилася заявою про те, що Альянс «залишатиметься пильним і зробить усі необхідні кроки для захисту партнерів від будь-якої загрози».

ZN.UA

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