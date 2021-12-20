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Епідемії в Україні: Голубовська розповіла, до чого потрібно бути готовим

  10   0 20.12.2021, 13:49 | Новости, Общество
Епідемії в Україні: Голубовська розповіла, до чого потрібно бути готовим

В Україні без пандемій вистачає епідемій.

Про це в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" розповіла докторка медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"У 2017 році Білл Гейтс говорив фразу, яку я розумію, що унікальні можливості секвенування геному на сьогодні роблять цілком реальними й біологічні атаки. Ми живемо в такому світі, тому повинні бути до цього готові.

Ми увійшли до такого пандемічного циклу. Ми пережили пандемію грипу... Там теж дуже важка була пандемія - для нас, інфекціоністів - це страшне. У нашій країні без пандемій вистачає епідемій. Дифтерія 90-х... Буквально нещодавно ми мали таку епідемію кору, через яку ми увійшли до трійки світових лідерів... У т.ч. завдяки абсолютно неправильним підходам до протидії цій епідемії", - сказала вона.

"У нас пацієнти до сімейного лікаря потрапити не можуть, "швидку" викликати вони не можуть. Вони в цих висипах, +40 температура, нап'ються жарознижувальних, сідають у метро... приходять ногами в ту чи іншу лікарню, щоб лікуватися... Виходить лікар і каже: "Ми не можемо прийняти"... Це називається "штучно роздуте", тому що немає протидії. Такого ж не можна допускати.

Якщо ми це не виправимо, якщо не повернемо вертикаль біобезпеки нашу зруйновану, то ми з вами маємо рятуватися хто і як може. А що потрібно для хворої людини? Хворій людині треба вижити. ЇЇ треба вчасно лікувати", - розповіла Голубовська.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей із важкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; які проходять імунодепресивну терапію; які проходять імуномодулюючу терапію; з імунодефіцитним станом.

"Україна 24"

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