В "Артеке" в Пуще вводят инновационное дистанционное обучение детей

В инициативе принимают участие лучшие педагоги и эксперты страны.

Международный детский центр «Артек», расположенный в Пуще-Водице под Киевом, подписал соглашение с центром образования «Оптима», который специализируется на инновационных методах дистанционного обучения через Интернет. Об этом сообщила пресс-служба МДЦ.

Сейчас дети, которые отдыхают в «Артеке», имеют возможность продолжать школьное обучение, посещая Инновационный образовательный центр. Чтобы объединить усилия лучших экспертов-педагогов Украины, гендиректор МДЦ «Артек» Сергей Капустин и глава центра «Оптима» Мария Милецкая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дистанционного образования.







Как отметила Милецкая, истинное эффективное дистанционное Интернет-обучение не имеет ничего общего с той «дистанционкой», которой вынуждены пользоваться во время локдаунов общеобразовательные оффлайн-школы. По ее словам, переносить в Интернет методы, которыми проводится обычный оффлайн-урок, не только бессмысленно, но и вредно для учащихся. Сочетание методик центра «Оптима», разработанных за последние 10 лет, с методиками и базой педагогов ИОЦ «Артека» принесет пользу не только детям, отдыхающим в МДЦ, но и развитию эффективной «дистанционки» во всей стране.

Стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:

- создание и реализация образовательно-учебных программ, курсов, тренингов, совместных вебинаров;

- оказание информационных, аналитических, исследовательских и профессиональных консультаций;

- популяризация достижений в сфере дистанционного образования;

- привлечение участников к участию в совместных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, совещаний и других мероприятий.

Кроме того, центр «Оптима» подписал аналогичное соглашение о сотрудничестве с ГУ «Государственный институт семейной и молодежной политики», который представляет и. о. директора Ростислав Драпушко. Институт занимается научным обеспечением государственной молодежной политики и является стратегическим партнером МДЦ «Артек».

lenta.ua