Чи готує Путін наступника: російський адвокат дав несподіване пояснення

За словами Фейгіна, Путін нікуди не піде / REUTERS

Російський юрист і громадський діяч Марк Фейгін пояснив, чи готує президент РФ Володимир Путін собі наступника, а також розповів, чи може він з власної волі піти з Кремля.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Фейгіна, можливість піти з влади у Путіна була ще в 2008 році, коли він запропонував замість себе кандидатуру Дмитра Медведєва. Однак тоді він став прем'єр-міністром РФ.

"Нікуди він не піде. Це гра, розрахована на публіку, кокетування. Ще Сталін таким пробавлявся, він говорив і 17-му з'їзду ВКП(б), що я піду, Кірову поступлюся. Пам'ятаєте, чим це скінчилося? Це гра, розрахована на те, щоб, з одного боку, виявити всякого роду божевільних, які почнуть проявляти активність, і перестріляти їх. З іншого боку, це вічне "я піду, а з ким ви залишитеся", - говорить юрист.

Фейгін при цьому допустив "транзитні перетрубації", при яких Путін може стати союзним президентом Росії та Білорусі.

"Така опція для нього навіть краща, тому що він начебто не російський президент і не порушує Конституції з приводу двох термінів поспіль, тому що весь час є різні претензії. При цьому він залишається тим, ким і був. Тому серйозно це сприймати не варто", - пояснив він.

За словами юриста, Путін не вірить у загробне життя, тому шукає способи вічного життя. При цьому Фейгін нагадав, що одна з дочок Путіна очолює біомедичний центр, що займається експериментами з вирощування органів і клонування.

"Його щиро переконали, зокрема, [міністр оборони РФ Сергій] Шойгу, головний по цій частині, який говорить, що він шаман... Уявіть, людина володіє такою владою, він трильйонер, але йому буде 70 років. Ви правда думаєте, що він хоче вмирати? Ми маємо справу з параноїком, який вірить, що його місія виняткова. Тому він хоч і розуміє, що фізичний стан закінчено, але щиро вірить, що буде перебувати в цій якості вічно", - резюмував адвокат.

Раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава держави у потрібний час зможе висловити свої уподобання про те, яким буде його наступник.

Проте, за словами представника Кремля, вибір президента Росії все одно здійснюватимуть громадяни країни.

"Але президентом наступним буде зрозуміло хто. Той, за кого проголосуємо ми з вами, тобто росіяни", - прокоментував Пєсков питання про наступника Путіна.

"Україна 24"